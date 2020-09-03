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Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin kaç yaşında ve nereli?

03 Eylül 2020 Perşembe - 17:46 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 17:46

Ünlü gurme, gezgin, yazar Mehmet Yaşin internette merak edilen isimlerin başında geliyor. Televizyon programları ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mehmet Yaşin bir dönem Anadolu'nun yemek kültürünü ve Türk Mutfağı'nın gastronomik zenginliğini tanıttı. Deneyimlerini ve fikirlerini yazılarında ve katıldığı programlarla paylaştı. Peki, Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin kaç yaşında ve nereli? Mehmet Yaşin'in mesleği ne? İşte Mehmet Yaşin hakkında merak edilenler...


Türkiye'nin ünlü gurmelerinden olan Mehmet Yaşin, gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak çalıştı. Anadolu'yu gezerek Türk Mutfağı ile ilgili araştırmalar yapan Mehmet Yaşin, gurme, gezgin ve yazar kimliği ile tanınıyor. Peki, Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin kaç yaşında ve nereli? Mehmet Yaşin'in mesleği ne? İşte Mehmet Yaşin hakkında merak edilenler...
 
 
MEHMET YAŞİN KİMDİR? 
 
Mehmet Yaşin 1950 yılında Ankara’da doğdu, sosyoloji eğitiminin ardından 1970’li yıllarda gazeteciliğe başladı. 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü ve yayın yönetmenliği yaptıktan sonra Atlas dergisini çıkardı. Daha sonra Doğan Dergi Grubu'nda Genel Müdür olarak çalıştı. Daha sonra Doğan Kitap'ı kurdu. Uzun yıllar yayın yönetmenliğini yaptı. Bu süre boyunca birçok genç yazarı okuyucuya tanıttı. Yayıncılıktan sonra CNN Türk televizyonunda 'Yol Üstü Lezzet Durakları' programını yapmaya başladı. Aynı anda Hürriyet gazetesinde, İstanbul Life, Atlas, Capital, Meat and Beef dergilerinde lezzet yazılar kaleme aldı. Hem gazete, hem sosyal medya hem de televizyonda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dört kitabı var.
 

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