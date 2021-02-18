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Mehmet Ulay: Kıro demişiz,yanılmışız

Mehmet Ulay: Kıro demişiz,yanılmışız Özcan Deniz’le aynı dizide kamera karşısına geçen usta oyuncu ve tiyatrocu Mehmet Ulay, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda görüntülendi.
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