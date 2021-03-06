Gazetevatan.com » Magazin » Mehmet Tuş hakkında üç gün zorlama hapis cezası!
Mehmet Tuş hakkında üç gün zorlama hapis cezası!
İkiz çocuklarının babası Mehmet Tuş hakkında uyuşturucu kullandığı ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla iki ay uzaklaştırma kararı aldıran manken Elif Ece Uzun, “Şiddet devam ediyor” diyerek zorlama hapsi talep etti. Mahkeme, iş insanını üç gün zorlama hapsine çarptırdı.
İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve altı ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan manken Elif Ece Uzun, eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söylemiş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı.