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Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye dönüyor

22 Şubat 2021 Pazartesi - 23:58 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 0:01

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimlerden önce istifa ettiği CHP'ye geri dönüyor. Kesimoğlu'na rozeti CHP haftalık grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun takacağı öğrenildi.


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye dönüyor. Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partisinden aday gösterilmeyecek seçimlere kısa süre kala partisinden istifa etmişti. Restleşmenin yaşandığı o dönem, Kesimoğlu CHP adayına karşı bağımsız olarak seçimlere girdi ve sandıktan birinci olarak çıktı. CHP il örgütü ve Kırklareli halkı ile temaslarda bulunan Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden partisine dönmek için nabız yokladı.
 
ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKACAK
 
Habertürk'ten Mahir Kılı'nın haberine göre Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun dönüş talebi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki gerçekleştirilen MYK toplantısında ele alındı. Ve MYK'dan da olumlu karar çıktı. Kesimoğlu gerçekleştirilecek grup toplantısına belediye Meclis üyeleri ile katılacak. Siyamoğlu'na rozeti de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takacak.

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Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP Kırklareli Belediye Başkanı
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