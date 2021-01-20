Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılına ilişkin vergi rekortmentleri listesini açıkladı. Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Türkiye'nin 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Peki, Mehmet Sinan Tara kimdir? Mehmet Sinan Tara kaç yaşında, ailesi ve biyografisi…

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıklarken, gelir vergisi listesinde birçok mükellefin ismini saklaması dikkat çekti. 100 kişilik listede 67 mükellef ismini saklamayı tercih etti. Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmeni de isminin açıklanmasını istemedi, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Tara'yı Rahmi Koç 70 milyon 456 bin liralık vergiyle takip etti. Listede 5. sırada Erman Ilıcak, 6. sırada ise Ömer Koç yer aldı. Peki, Mehmet Sinan Tara kimdir? Mehmet Sinan Tara kaç yaşında, ailesi ve biyografisi…

Mehmet Sinan Tara kimdir?

Sinan Tara, 1958 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Lale Tara, babası Enka Holding kurucularından Şarık Tara'dır. Leyla Tara Suyabatmaz ve Zeynep Tara Keyman adlarında iki kız kardeşi vardır. Sinan Tara, Alman Lisesi'nden mezun oldu. İsviçre’de inşaat mühendisliği üzerine tahsil gördü. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde San Fransisko Stanford Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans eğitimi aldı.

1980 yılında Enka Şirketler Grubu'na katılarak Enka Arabisendisi olarak işe başladı. Bu dönemde saha mühendisi, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif olarak çalıştı.

1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin genel müdürlüğü, yönetim kurulu üyeliği, murahhas üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sinan Tara, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyesi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Üyesidir. 1986 yılında babasından işleri devraldı. 1994'de şirketin yönetim kurulu başkanı oldu.

İngilizce ile Almanca bilen Sinan Tara, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sinan Tara, Forbes 2013 yılı verilerine göre 1,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 19. zengini olmuştur.