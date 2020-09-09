Mehmet Sepil kimdir? Aslen nereli? Mehmet Sepil neden Kulüpler Birliği’nden neden istifa etti?

1955 yılında İzmir'de dünyaya gelen İş adamı olan Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti. 12 Ağustos'ta bir kez daha Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sepil'den şok karar verdi. Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olan Göztepe Başkanı, bu göreve 5 Kasım 2019'daki olağanüstü genel kuruldaki seçimle gelmişti. Ondan önce Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yürütüyordu. Öte yandan Göztepe Spor Kulübünün 46. başkanı olan Merhmet Sepil, kulübü 2014 yılında 7,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. İşte Mehmet Sepil hakkında merak edilenler...

MEHMET SEPİL KİMDİR?

1955'te İzmir'de doğan olan ve çocukluğundan beri Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunu. Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı. 2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı. Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahip.

Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor. İzmir, Alsancak'ta Mancar isimli bir mekanı vardır. Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir. İşleri nedeniyle bütün dünyayı gezdiği bilinir ve en sevdiği ülke Kanada'dır. Bir dönem Japonya'da okumayı istemiş ancak ailesi izin vermemiştir. Aynı zamanda entelektüel bir kişiliğe sahip olan Mehmet Sepil, Spotify'da dinlediği müzikleri paylaştığında bütün camiayı şaşırtmıştır. Leonard Cohen, Pink Floyd, Queen, Gipsy Kings, Nathalie Cordone gibi müzisyenler çalma listesinde bulunmaktadır. Genellikle takım elbise giymek yerine spor ve modern giyinmektedir. 3 Kasım 2017 tarihinde 98 yaşındaki annesi Aliye Sepil hayatını kaybetmiştir. Bütün Göztepe camiası cenazeye katılmıştır.

Mehmet Sepil başkanlıktan neden istifa ettiğine dair resmi bir açıklama paylaşmadı.