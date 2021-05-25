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Mehmet Şef'in kızına küfür yağdı! 'Ağzınızı yırtarım'

25 Mayıs 2021 Salı - 14:59 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 14:59

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı. Genç Youtuber en sonunda sosyal medyadan isyan etti.


MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medyada en az babası kadar konuşuluyor.
 
Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelen genç Youtuber yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
 
ieieieieie
 
Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Son olarak sosyal medya hesabından kendisine küfür yağdığını söyleyen genç isim isyan etti. Kıyafetlerinin linklerini paylaşmadığını söyleyen Sude Yalçınkaya paylaşımında "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" dedi.
 

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