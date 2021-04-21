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Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Ticaret Bakanı Mehmet Muş nereli?

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 2:04 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 2:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Mehmet Muş, yeni Ticaret Bakanı oldu. Peki Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli?


Ticaret Bakanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili  Mehmet Muş atandı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi  Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
  Dr. Mehmet Muş 1 Mayıs 1982’de Trabzon Sürmene’de doğdu. İlk ve  ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlayan Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve  Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Washington State  University School of Economic Sciences’de Ekonomi alanında yüksek lisans yapan  Muş, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında  tamamladı.
 
 Mehmet Muş, özel sektörde Bütçe Planlama Uzmanı olarak çalıştı. AK  Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlenen ve çalışmalar  yürüten Muş, sırasıyla, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu  Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti.
 
 Muş, 2011 yılında 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu, 25,  26. ve 27. dönemlerde de İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM’de  Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu üyelikleri yapan  Muş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK  Parti Genel Merkezi’nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini  üstlendi. 2014 yılında AK Parti MYK üyeliğine seçilerek AK Parti Genel Başkan  Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulunan Muş, AK Parti’nin 2.  Olağanüstü Kongresinde tekrar MKYK üyeliğine seçildi. Muş, AK Parti Grup Başkanvekilliği, MYK üyeliği yaptı ve İstanbul  Milletvekilliği görevini yürütüyordu.
 İngilizce bilen Muş, evli ve bir çocuk babası.
 
  

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