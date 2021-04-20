Mehmet Murat Dalkuş'un cezası belli oldu

Meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş'un tahliye talebi de reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 9'uncu celseye, sanık Mehmet Murat Dalkuş tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Pandemi nedeniyle duruşma salonuna izleyici alınmadı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Mehmet Murat Dalkuş son sözünde, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Dosyadaki delil durumu dikkate alınarak tahliyemi ve beraatimi, ayrıca hakkımda lehime olan yasal hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçunun sabit olduğunu belirterek örgüt içindeki konumu ve etkinliğini dikkate alarak sanık Mehmet Murat Dalkuş'u 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tahliye talebini de reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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