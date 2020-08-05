Mehmet Kara kimdir? Görev yeri değiştirilen Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara nereli, kaç yaşında, neden görevden alındı?

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi. Kaymakam Kara'nın görev yerinin değişikliğinin Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Görev yeri değişen Mehmet Kara kimdir?

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.

HACI MEHMET KARA KİMDİR?

Hacı Mehmet Kara, 24 Temmuz 1966 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olduktan 1 yıl sonra Kırşehir Kaymakam adayı olarak memuriyete başladı.

Sinop-Türkeli Kaymakamı, Erzurum-Köprüköy Kaymakamı, Niğde-Altunhisar Kaymakamı, Bartın-Amasra Kaymakamı, Şırnak-Silopi Kaymakamı, Yozgat-Yerköy Kaymakamı, Tokat Vali Yardımcısı, Kocaeli Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.15.12.2016 tarihinden itibaren İzmir-Çeşme Kaymakamı olarak görev yapıyordu. 05.08.2020 tarihinde Çeşme'de yaşanan Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili olaydan ötürü görev yeri değiştirildi.