İstanbul Tabip Odası üyesi de olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ün bugün Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajına yer verildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mehmet Kadir Göktürk, 2002-2013 yılları arasında Büyükçekmece Devlet Hastanesi, 2013-2017 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev almıştı. Mehmet Kadir Göktürk kimdir? Koronavirüsten ölen Dr. Mehmet Kadir Göktürk hayatı ile ilgili merak edilenler…
MEHMET KADİR GÖKTÜRK KİMDİR?
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Göktürk, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.
MEHMET KADİR GÖKTÜRK'ÜN EĞİTİMİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık - İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002
Deneyim - Büyükçekmece Devlet Hastanesi, 2002-2013
Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013-2017
GÖKTÜRK'ÜN İLGİLENDİĞİ ALANLAR
Kronik Hepati B
Kronik Hepatit C
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Seyahat ile Bulaşan Enfeksiyonlar
Diyabetik Ayak Enfeksiyonları
Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları
Erişkin Aşılama
Hastane Enfeksiyonları
İSTANBUL TABİP ODASI'NDA BAŞSAĞLIĞI MESAJI YOLLADI
İstanbul Tabip Odası da Göktürk için bir mesaj yayınlayarak, 1995 yılı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Medicana Çamlıca Hastanesi hekimlerinden, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı üyemiz Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ü 24 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz dedi.