İstanbul Tabip Odası üyesi de olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ün bugün Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajına yer verildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mehmet Kadir Göktürk, 2002-2013 yılları arasında Büyükçekmece Devlet Hastanesi, 2013-2017 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev almıştı. Mehmet Kadir Göktürk kimdir? Koronavirüsten ölen Dr. Mehmet Kadir Göktürk hayatı ile ilgili merak edilenler…

MEHMET KADİR GÖKTÜRK KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Göktürk, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.

MEHMET KADİR GÖKTÜRK'ÜN EĞİTİMİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995

Uzmanlık - İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002

Deneyim - Büyükçekmece Devlet Hastanesi, 2002-2013

Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013-2017

GÖKTÜRK'ÜN İLGİLENDİĞİ ALANLAR

Kronik Hepati B

Kronik Hepatit C

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Seyahat ile Bulaşan Enfeksiyonlar

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları

Erişkin Aşılama

Hastane Enfeksiyonları

İSTANBUL TABİP ODASI'NDA BAŞSAĞLIĞI MESAJI YOLLADI

İstanbul Tabip Odası da Göktürk için bir mesaj yayınlayarak, 1995 yılı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Medicana Çamlıca Hastanesi hekimlerinden, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı üyemiz Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ü 24 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz dedi.