İstanbul'un en ünlü şeflerinden Mehmet Gürs yaptığı televizyon programları ve yemek araştırmaları ile gündeme geliyor. Peki, Mehmet Gürs kimdir? Mehmet Gürs kaç yaşında ve nereli? İşte şef Mehmet Gürs hakkında merak edilenler...

Uluslararası alanda, İstanbul ’un çağdaş lokantacılığını başlatan Şef Mehmet Gürs, televizyon programları ile gündeme geliyor. Peki, Mehmet Gürs kimdir? Mehmet Gürs kaç yaşında ve nereli? İşte şef Mehmet Gürs'ün hayatı çalışmaları hakkında merak edilenler...

ŞEF MEHMET GÜRS KİMDİR?

Finlandiya doğumlu olan Mehmet Gürs, Amerika ’da Johnson and Wales Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra kariyerine Amerika’de bir çok Otel ve Restoran grubunda devam etmiştir. 1996’da Türkiye’ye taşınarak bir çok başarılı girişimi takiben şu an, İstanbul Yiyecek İçecek Grubu bünyesindeki, “Mikla” dahil, 18 başarılı işletmenin şefi ve ortağıdır. Uluslararası alanda, İstanbul’un çağdaş lokantacılığını başlatan kişi olarak tanınıp, başlattığı vizyoner “Yeni Anadolu Mutfağı” ile de adından söz ettirmektedir. Bu yaklaşımda, geleneksel ve gerçekten “asil” ürünlere saygı ile eski ve yenilikçi yöntemlerle yarının mutfağını yaratma çabası var. Yıllar boyunca odaklandıkları yoğun araştırmalar ve yaratıcı prosesler sonucunda, araştırmacı şefler, tam zamanlı bir Antropolojist, köylüler, anneler ve dedeler ile birlikte, bölgenin ürünleri, yöntemleri, alışkanlıkları hakkında derin bilgi birikimi ile geniş bir ağ oluştu. Tüm bu çalışmalar, toprağın gerçek sahipleri ve şehirlerdeki şefler arasında başarılı bir işbirliği ile sonuçlandı. Ve ödül olarak, Mikla, 2015’te Dünyanın en iyi 100 lokantalarından biri seçildi.

“Yeni Anadolu Mutfağı” ile, 2015 yılında “Dünyanın En İyi 100 Restoranı” listesine 96. sıradan giren Mikla, 2016 yılında 40 sıra sıçrayarak 56. ve 2017’de de tırmanışı sürdürerek 51. sıraya gelmiştir. Mikla, listeye üç sene üst üste giren tek Türk restoranıdır.

Mikla ile birlikte, Gürs, rahat aile lokantası zinciri “numnum café & restaurant”, İtalyan lokantası “Trattoria Enzo”, yenilikçi self servis lokantası “Terra Kitchen” ve kahvecilikte yeni sayfa açan “Kronotrop Coffee Bar & Roastery” markalarını da işletmektedir. 3. dalga kahvecilikte Türkiye’de lider konumunda yer alan Kronotrop’un kavurma ustaları ve baristaları, Türkiye’yi Dünya şampiyonalarında temsil etmekte, Buzzfeed ise Kronotrop’u ölmeden önce Dünyada görülmesi gereken 25 en iyi kahveci arasında saymaktadır.

ÖDÜLLERİ

2016: En iyi 56. Restoran /Mikla - The World’s 50 Best Restaurant

2015: En iyi 96.Restoran /Mikla - The World's 50 Best Restaurant

2006: En İyi Restoran / Mikla - TimeOut İstanbul

2004: En İyi Bar / NuTeras - TimeOut İstanbul

2003: Özel Başarı / Mehmet Gürs - TimeOut İstanbul

2003: En İyi Şef / Mehmet Gürs - Lokanta – TimeOut İstanbul

2002: En İyi Bar / NuTeras - TimeOut İstanbul

2001: En İyi Restoran / Downtown - TimeOut İstanbul