Mehmet Genç kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Tarihçi Mehmet Genç’in biyografisi ve yazdığı kitapları

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Mehmet Genç’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında, “Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi. İktisat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç için Fatih Camisi'nde cuma namazına müteakip tören düzenlenecek. Mehmet Genç kimdir? Tarihçi Mehmet Genç’in biyografisi ve yazdığı kitapları…

Mehmet Genç kimdir?

4 Mayıs 1934 Artvin, Arhavi doğumlu olan Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi. Kısa bir süre Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı. Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayiine Etkisi adlı doktora tezini hazırladı. Aynı enstitüde 1965'ten 1982 yılına kadar "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalıştı. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşivi'nde çalışmaya başladı. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri oldu.

1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde "İktisat Tarihi" ve "Tarih Metodolojisi" dersleri vermeye başladı. Konsolide bütçe üzerine çalışmalar yaptı.

1973'ten itibaren "Osmanlı İktisat Tarihi" alanında birçok yerli ve yabancı birçok seminere ve toplantıya katıldı.1985-1988 yılları arasında TRT'de danışman olarak çalıştı ve burada birçok kültür ve bilim sohbetleri yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri veren Genç, 2002 yılında bu okuldan emekli oldu.

Tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi" adıyla Ötüken Yayınevi’nden 2000 yılında kitap olarak yayınlandı. 2006 yılında Erol Özvar’la birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladıkları eser "Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler" adıyla neşr edildi.