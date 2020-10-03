Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Durumu son günlerde gittikçe ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı, bu sabah hayatını kaybetti.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahmana uğurladık.

CENAZE BİLGİSİ

Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ömrünü yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in talebesi olmaya ve inançlı nesillerin yetişmesine vakfetmiş Mehmet Fırıncı beyefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim.Kendisine Allah’tan rahmet,yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.Mekanı Cennet makamı Alî olsun" ifadelerini kullandı.