Mehmet Erdem yolcu uçağını birbirine kattı!

İstekleriyle hostesleri bunaltan Erdem'in, uçuş sırasında yerinden kalkıp kendisiyle geç ilgilenen kabin memuruna fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi. İstediği alkollü içecek geç gelince sinirlenen 43 yaşındaki şarkıcının, daha sonra sözlü sataşmalara devam ettiği öne sürüldü.

Business yolcularının müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışılan Mehmet Erdem'in, yerine oturtulsa da uçak inene kadar herkese korku dolu anlar yaşattığı belirtildi. Ünlü müzisyen, diğer yolcuların da tepkisini çekti.