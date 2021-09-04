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Mehmet Dinçerler'den otel güvenliğine sıkı tembih! Hadise ile...
Magazin dünyasından son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Hadise ile Mehmet Dinçerler, İstinye'de objektiflere yansıdı. İkili, ardından soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı.
Şarkıcı Hadise (35) ile kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşkı doludizgin devam ediyor. Dinçerler, önceki akşam sevgilisi ile İstinye’de buluştu.