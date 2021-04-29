Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarı: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan CNN TÜRK’e konuk oldu. Ceyhan, tam kapanma öncesi yaşanan iller arası seyahat yoğunluğu nedeniyle tatil yörelerinde vakaların artacağını söyledi. 17 gün sonraki geri dönüşler için de uyardı: Dönüşler kademeli olmalı, yoksa kapanma bir işe yaramaz.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK'te Haber Müdürü İdris Arıkan, İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk ve spiker Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtladı. Gündem 17 günlük tam kapanmaydı.

Prof. Dr. Ceyhan tam kapanma kararı sonrası İstanbul 'dan diğer şehirlere yapılan yoğun seyahatin vaka sayılarını artıracağını vurguladı: Otogarlardaki işte insanların tıklım tıklım. Bu görüntülerle seyahat yasağından elde etmek istediğimiz faydayı zaten kaybettik. Tatil yöreleri zaten bir vaka artışıyla karşılaşacak.

Ceyhan, tam kapanma bittiğinde iller arası geri dönüşlerin kademeli olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi: Bir güne iki güne bunların dönüşlerini sığdırırsak kesin benzer tablolarla karşılaşacağız zaten. Yoksa aynı görüntülerle dediğim gibi boşuna 17 gün eve kapanmış oluruz başka bir şeye yaramaz

DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

Mehmet Ceyhan, 17 gün sonra kısıtlamaların birden bire kaldırılmaması gerektiğini belirtti : Mesela martın başında yaptığımız gibi birden bire okulları açıp, esnafın iş yerlerini açıp hepsini birden 18'inde yaparsak eğer hiç şüpheniz olmasın daha büyük bir dördüncü dalga yaşayabiliriz çünkü aşılama oranlarımız çok düşük henüz.

İSTANBUL İÇİN UMUTLU KONUŞTU

Ceyhan, tam kapanmanın sağlayacağı avantajlara da değindi. Toplu taşımadaki kalabalığın önleneceğini söyledi. Seyahat yasağının getirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. İstanbul için de önemli bir açıklama yaptı: Muhtemelen İstanbul'da daha ciddi bir vaka azalması göreceğiz, çünkü kalabalık azalacak toplu taşıma araçları kullanılmayacak, iş yerlerinin önemli bir kısmı kapalı olacak.