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Mehmet Cahit Güran kimdir? Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran nereli? Mehmet Cahit Güral Hacettepe Üniversitesi rektörü oldu!

24 Haziran 2020 Çarşamba - 9:41 | Son Güncelleme : 24 06 2020 - 9:41

Hacettepe rektör ataması oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 6 üniversiteye yeni rektör atandı. Hacettepe Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran getirildi. Peki Mehmet Cahit Güran kimdir? Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran nerelidir, hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Cahit Güran biyografisi…


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hacettepe'de Maliye Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran rektör olarak atandı. Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit biyografisi…

MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran 1969 yılında Ankara’da doğdu.

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü; 1991

Akademik Unvanları

Doktora: Hacettepe Üniversitesi; 2000

Doçentlik Unvanı; 2006

Profesörlük Unvanı; 2011

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)

Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)

Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)

Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)

Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )

Kitapları

Yolsuzluk ve Etkin Devlet (Ortak Çalışma), 2002.

Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü, 2005.

Sahte ve Kaçak Ticari Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (Ortak Çalışma), 2008.

The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation", 2011, (in) The Political Economy of Regulation in Turkey, (eds.) T. Çetin and F. Oğuz, New York: Springer.

 YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

28 Aralık 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine yeniden atandı.

 

 

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