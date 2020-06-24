Mehmet Cahit Güran kimdir? Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran nereli? Mehmet Cahit Güral Hacettepe Üniversitesi rektörü oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hacettepe'de Maliye Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran rektör olarak atandı. Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit biyografisi…
MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran 1969 yılında Ankara’da doğdu.
Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü; 1991
Akademik Unvanları
Doktora: Hacettepe Üniversitesi; 2000
Doçentlik Unvanı; 2006
Profesörlük Unvanı; 2011
Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler
Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)
Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)
Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)
Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)
Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )
Kitapları
Yolsuzluk ve Etkin Devlet (Ortak Çalışma), 2002.
Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü, 2005.
Sahte ve Kaçak Ticari Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (Ortak Çalışma), 2008.
The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation", 2011, (in) The Political Economy of Regulation in Turkey, (eds.) T. Çetin and F. Oğuz, New York: Springer.
YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:
28 Aralık 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine yeniden atandı.