Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami’sine imam olarak atanan Prof Dr. Mehmet Boynukalın’ın eğitimi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya camiisine "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." Dedi. Ayasofya’ya imam olarak atanan isimlerden biri de Prof. Dr. Mehmet Boynukalın. Peki, Ayasofya Cami imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamada ilk kez bir profesörün imam olarak atandığını belirtince, Ayasofya Camii imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hakkında merak edilenler de arttı. Mehmet Boynukalın kimdir?

Prof Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir. İşte, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın biyografisi...

Lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992’te tamamlayan Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995’te İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1999’da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.