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Mehmet Aydın Brezilya'dan eli boş dönmemiş! Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’un cebindeki vurgun listesi...
Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu’na teslim olduğu Brezilya’dan önceki akşam saat 22.05’te Türkiye’ye getirildi. Uçakta kendisini getiren polisler tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın’a İstanbul Havalimanı’ndaki adli tabiplikte sağlık kontrolü yapıldı.