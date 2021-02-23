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Mehmet Ali Erbil'in pozu sosyal medyayı salladı!

23 Şubat 2021 Salı - 16:19 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 18:03

Geçtiğimiz yıllarda kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kısa süre önce yürümeye de başlayan Mehmet Ali Erbil'den yeni bir paylaşım geldi.


 
 
Uzun bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Tedavisine evde devam eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce ayağa kalkarak yürümeye başlamıştı. Sağlık durumu merak edilen ünlü şovmen kızı Yasmin Erbil ile fotoğrafını paylaştı.
 
 
Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, "Baba-kız saçımızı yaptırdık" dedi. Değişimini takipçileriyle paylaşan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
 

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