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Mehmet Ali Erbil 'üç ay aşk yaşadık' demişti! Emel Sayın'dan cevap!
Şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem Emel Sayın ile aşk yaşadıklarını açıklayarak, herkesi şaşırtmıştı. Magazinde gündem olan bu sözlere, Erbil ile 2001-2002 yıllarında 'Aşkım Aşkım' dizisinde rol alan Emel Sayın’dan yanıt geldi.
Beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programında, daha önce hiç magazin gündemine gelmeyen bir itirafta bulunmuştu.
Beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programında, daha önce hiç magazin gündemine gelmeyen bir itirafta bulunmuştu.