Mehmet Ali Erbil özür diledi! 'Sosyal medyadan yürümeyeceğim'

"BUNDAN SONRA SOSYAL MEDYADA YÜRÜMEYECEĞİM"

Erbil, "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" diyen bir basın mensubuna ise "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." diyerek karşılık verdi. "Sosyal medyayı kapattım diyebiliyor musunuz? "sorusuna ise Erbil "Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum" diye konuştu.