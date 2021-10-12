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Mehmet Ali Erbil özür diledi! 'Sosyal medyadan yürümeyeceğim'

12 Ekim 2021 Salı - 16:10 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 16:10

Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşılaşan ve konuyu yargıya taşıdığını dile getiren Mehmet Ali Erbil, kamuoyundan bir kez daha özür diledi. Sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim" dedi.


Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Mehmet Ali Erbil, sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Artık daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, açıklamaları sırasında kamuoyundan da özür diledi. Erbil, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" diye konuştu.
 
 
"BUNDAN SONRA SOSYAL MEDYADA YÜRÜMEYECEĞİM"
 
Erbil, "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" diyen bir basın mensubuna ise "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." diyerek karşılık verdi. "Sosyal medyayı kapattım diyebiliyor musunuz? "sorusuna ise Erbil "Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum" diye konuştu.
 

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