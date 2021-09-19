Gazetevatan.com » Magazin » Mehmet Ali Erbil - Nergis Kumbasar yan yana partide!
Mehmet Ali Erbil - Nergis Kumbasar yan yana partide!
Mengerler İstanbul Etiler şubesi, önceki gün Sevgi Ataman ev sahipliğinde 'She's Mercedes ile yaza veda' partisi düzenledi. Komedyen Mehmet Ali Erbil ve eski eşi Nergis Kumbasar da, düzenlenen etkinliğe katıldı. İkili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Geçirdiği kaçış sendromu rahatsızlığı sonrası eski sağlığına kavuşmaya başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil ve 1989'da evlenip, 1996'da boşandığı Nergis Kumbasar ile birlikte katıldığı partide muhabirlerin sorularını yanıtladı.