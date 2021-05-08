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Mehmet Ali Erbil müjdeyi verdi! 'Bir aksilik olmazsa...'
Bir süredir kaçış sendromuyla mücadele eden usta şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Çarkıfelek programından bir bölümü paylaşarak, "Hayırlı Cumalar" dileğiyle takipçilerinin mübarek cuma gününü kutladı.
Kaçış sendromu hastalığıyla gündemde olan usta şovmen Mehmet Ali Erbil, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Çarkıfelek programıyla ekranlara geri döneceğini açıkladı.