ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Mehmet Ali Erbil'e yeni tedavi uygulanacak!

Mehmet Ali Erbil'e yeni tedavi uygulanacak!

Mehmet Ali Erbil'e yeni tedavi uygulanacak! Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, en son Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.