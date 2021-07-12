Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Bu lekeyle yaşayamazdım

Erbil’in bu açıklamasının ardından Seda Sayan’dan çok sert yanıt geldi. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

“BU DOSTLUK ÖYLE KOLAY KOLAY BOZULMAZ”

Soruları yanıtlayan ünlü Şovmen, “Seda Hanım'la süt liman her şey. Kendisi Miami'de gelince barışma yemeği yapacağız ailecek. Kızlarım onun çocukları gibidir. Oğulcan'ı biz büyüttük. O derece arkadaşız. Sinan benim ev arkadaşımdı. Çok eskiden beri tanışıyoruz Seda ile... Benim sosyal medya ile ilgili çok bir bilgim yok. Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil.

50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz, akraba gibiyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine 'anne' derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir.

Miami dönüşü Seda ile yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz” şeklinde konuştu.