Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil isyan etti!

Ece Ronay'ın mesajlarını ifşa etmesiyle başlayan ve magazin gündemine bomba gibi düşen olayda, babasıyla ilgili kendisine gelen mesajlara daha fazla dayanamayan Yasmin Erbil'den açıklama geldi.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, gönderdiği ses kayıtları ve Instagram mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini belirttiği Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Bunun ardından Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir 'le videosunu paylaşarak, magazin gündeminden düşmeyen olayın çözüldüğü mesajını verdi.

"SONUNA KADAR REDDEDİYORUM"

Bu videoya sinirlenen şarkıcı, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf. Kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum" açıklamasını yaptı.

YASMİN ERBİL İSYAN ETTİ

Gündeme bomba gibi düşen bu olaylar tartışılmaya devam ederken, Mehmet Ali Erbil 'in kızı Yasmin Erbil babasıyla ilgili kendisine gelen mesajlara isyan etti. 'Yasak Elma' dizisinde rol almaya başlayan Yasmin Erbil, paylaşımında "Sürekli açıklama bekliyorsunuz benden" diyerek sitem etti. Erbil, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"SANMAYIN Kİ GÖRMÜYORUM"

Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin. Benim hep arkamda oldu ve olmaya da çalışıyor, buna emin olabilirsiniz.

Bir insanın ailesinden birinin kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen biraz empati kurun.