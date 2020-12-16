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Mehmet Ali Erbil hastaneye yattı!

Mehmet Ali Erbil hastaneye yattı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nüksetmişti.
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