Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

'24 SAATTE 16 SERUM'

"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar.

' ANNEMİ HASTANEYE MEHMET ALİ GÖTÜRMÜŞ'

"Annem bana hamileyken, sancısı tutuyor ve onu hastaneye Mehmet Ali götürüyor. Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok..."