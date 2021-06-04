Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı! 'Annemi sevemedim'

Usta oyuncu Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraflar adeta bomba etkisi yarattı. Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Ali Erbil’in annesi hakkında söylediği sözler çok konuşuldu. İşte Mehmet Ali Erbil’in hayatına dair anlattığı çok özel açıklamaları...

Jülide Ateş, usta oyuncu Mehmet Ali Erbil 'i konuk etti. Çocukluğu, gençliği, ilk meslek yılları, evlilikleri, aşkları, tutkuları, çocukları ve sanatıyla ilgili sorulara samimi cevaplar veren Mehmet Ali Erbil , zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı!

ÜVEY BABAM 14 YAŞIMDA BENİ EVDE İSTEMEDİ

14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi! Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı.

Film gibi, üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım, en yakını baba sanatçı ya, konservatuar olur. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14 abim 17 yaşındaydı.

ÜVEY BABAMA EZDİRDİ