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Mehmet Ali Erbil geçim kaynağını açıkladı!

Mehmet Ali Erbil geçim kaynağını açıkladı! Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 234 gün tedavi görmüştü.
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