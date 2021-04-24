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Mehmet Ali Erbil: En çok onu hatırlıyorum ve özlüyorum
Kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden, aylarca hastanede tedavi altında tutulduktan sonra sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu radyo programında, çocukluk anıları ve babası Sadettin Erbil ile gittiği sirkleri anlattı.
Mehmet Ali Erbil, seslendirme dünyası ve müzikler üzerine konuşulan, ünlüleri ağırlayan Radyo Bir'deki 'Sinemanın Sesi' programına misafir oldu.