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Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüş için tarih verdi!

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:26 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 12:26

17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle Tarabya'ya giden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.


Geçirdiği zor günleri atlatan ve günden güne sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya’da objektiflere takıldı. Evde Süper Lig maçlarını izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Erbil, “Bizi verem etti Fenerbahçe. Sivas’ı yenseydik şampiyonmuşuz patlıcan moru olurdu Sergen ile Fatih Hoca” dedi.
 
MÜJDEYİ VERDİ 
 
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan şovmen, yaz sezonunda bir program ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. Erbil, “Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek olabilir başka bir program da olabilir” dedi.
 
İBRAHİM TATLISES YORUMU 
 
Arkadaşı İbrahim Tatlıses’in yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiği iddialarının sorulması üzerine konuşan Mehmet Ali Erbil, “Gönül nikahı yaptı İbrahim resmi bir şey yapmadı. Nikahına giderdik ama bir şey takamazdık” ifadelerini kullandı.
 
EVLİLİK SORUSUNA YANIT 
 
Muhabirlerin, “Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna şovmen, “Şu anda öyle bir şey yok. Instagram’dan yürüyorum sadece” diye cevap verdi.
 
 

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