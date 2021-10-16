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Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a yönelik yeni hamle!
Mehmet Ali Erbil genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almıştı. Ece Ronay, sosyal medya hesabından Erbil'in kendisine attığı çirkin mesajları ifşa etmişti. Ece Ronay, şikayetini mahkemeye taşımıştı. Yeni bir hamle de Mehmet Ali Erbil'den geldi.
Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Ece Ronay, şikayetini mahkemeye taşımıştı. Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil "Z kuşağının tuzağına düğtüğünü" söylemişti.