ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak ‘evlilik’ itirafı

Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak ‘evlilik’ itirafı

Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 'Paylaş Benimle' programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Erbil’in, eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Nergis Kumbasar'la ilgili itirafları dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak ‘evlilik’ itirafı Uzun süre hastanede ve evinde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu 'Paylaş Benimle' programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.