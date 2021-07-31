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Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak ‘evlilik’ itirafı
Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 'Paylaş Benimle' programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Erbil’in, eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Nergis Kumbasar'la ilgili itirafları dikkat çekti.
Uzun süre hastanede ve evinde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu 'Paylaş Benimle' programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.