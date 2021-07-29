Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar! Gözyaşlarına boğuldu!

Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir programda çocukluk yıllarında yaşadığı zor dönemleri anlattı. Annesinin ikinci evliliğini yaptığı kişi tarafından baskıya uğradığını söyleyen Erbil, "Annem bizi çok ezdirdi" sözleriyle olay yarattı. Bilinmeyenlerini anlatan Erbil, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.