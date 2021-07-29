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Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar! Gözyaşlarına boğuldu!
Yaklaşık 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ünlü şovmen, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu.
Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir programda çocukluk yıllarında yaşadığı zor dönemleri anlattı. Annesinin ikinci evliliğini yaptığı kişi tarafından baskıya uğradığını söyleyen Erbil, "Annem bizi çok ezdirdi" sözleriyle olay yarattı. Bilinmeyenlerini anlatan Erbil, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir programda çocukluk yıllarında yaşadığı zor dönemleri anlattı. Annesinin ikinci evliliğini yaptığı kişi tarafından baskıya uğradığını söyleyen Erbil, "Annem bizi çok ezdirdi" sözleriyle olay yarattı. Bilinmeyenlerini anlatan Erbil, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.