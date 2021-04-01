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Mehmet Ali Erbil'den bomba haber! Yeniden...

01 Nisan 2021 Perşembe - 9:21 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 9:29

Uzun süredir sağlık sorunları ile gündem olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni bir televizyon projesine başlayacak.


Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekrandan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak 1453’te bulunan Dönerci Hacı Bayram’da yemek yerken görüntülendi.Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Erbil’e mekanın sahibi Ferruh Taşdemir eşlik etti. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ünlü komedyen, “Buranın ıslama köftesinin meşhur olduğunu duymuştum. Fırsat bulunca yemeye geldim” dedi. Yakında bir televizyon projesi olacağını da söyleyen Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.
 
Mehmet Ali Erbil, Adapazarı ıslama köftesi ve yoğurtlu iskender yedi.
 

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