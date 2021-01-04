Mehmet Ali Erbil'den 2021 müjdesi geldi!

Geçirdiği kaza sonrası hastanelik olan ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladı.
Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan sanatçı, yardım almadan adım attığı anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
63 yaşındaki şovmen, Instagram gönderisine, "Başta Fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
"İKİ YIL SONRA İLK TIRAŞIM"
63 yaşındaki ünlü şovmen,22 saat önce paylaştığı gönderisine de "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı takipçilerinden kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.