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Mehmet Ali Erbil 'aşk yaşıyoruz' demişti! Funda Aksu'dan jet açıklama
Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan yeni bir aşka yelken açtığını ilan etti. Funda Aksu'dan jet açıklama geldi
Kaçış sendromu nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in birkaç gün önce yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ünlü şovmenin (64) 'sevgilim' diyerek Instagram profilinden ilan ettiği, kendisinden 40 yaş küçük Funda Aksu'dan (24) iddialar üzerine flaş bir açıklama geldi.