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Mehmet Akif Alakurt'un çiftliği! Köylülere selam bile vermiyor

Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Mehmet Akif Alakurt, uzun süre sonra ortaya çıktı. Kaş’a 16 km uzaklıkta bir köy evinde yaşayan Alakurt, uzamış sakalı ve bakımsız haliyle dikkat çekti.

Mehmet Akif Alakurt'un çiftliği! Köylülere selam bile vermiyor 'Adanalı' dizisiyle bir döneme damga vuran Mehmet Akif Alakurt, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Özgü Namal, Özlem Tekin gibi ünlü isimlerden sonra Alakurt da köy hayatına geçiş yaptı.
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