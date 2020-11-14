Mehmet Akif Alakurt takipçisini ölümle tehdit etti

Adanalı, Sıla gibi dizlerle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bıraktıktan sonra zaman zaman sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa gelen yorum Alakurt'u sinirlendirdi. Takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı: "Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim."
Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, spor yaptığı için fiziğiyle alakalı yorum yapan bir erkek takipçisine küfür etmişti.
Mehmet Akif Alakurt, “O kadar spor yaptın hiçbir şey yok” diye mesaj atan takipçisine müstehcen küfür ederek cevap vermişti. Peş peşe takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren Alakurt, “Kendini çok bozmuşsun. Biz seni televizyondaki hallerinle sevdik yanlış bir insansın” diyen takipçisine “Oturun bebeler dizilerinizi izleyin, kendinize hakaret ettirmeyin. Damarınızdaki asil kanın hakkını verin vermeyenin de bu sayfada ve her türlü ortamda hakkını bizzat veririz. Akıllı olun” diyerek tehdit etmişti.
2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle adını duyurmuştu. "Adanalı" dizisiyle de yıldızını parlatan Alakurt, kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip oldu. Sonra ani bir kararla oyunculuğu bıraktı.
Bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Alakurt, "Yeniden ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Teklifler geliyor ama artık ekrana dönmeyi düşünmüyorum" yanıtını vermişti.
Mehmet Akif Alakurt: 23 Temmuz 1979, Ordu Türk oyuncu. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. Annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene Dünya 2.'si oldu. Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı.