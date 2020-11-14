Mehmet Akif Alakurt takipçisini ölümle tehdit etti

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, spor yaptığı için fiziğiyle alakalı yorum yapan bir erkek takipçisine küfür etmişti.

Mehmet Akif Alakurt, “O kadar spor yaptın hiçbir şey yok” diye mesaj atan takipçisine müstehcen küfür ederek cevap vermişti. Peş peşe takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren Alakurt, “Kendini çok bozmuşsun. Biz seni televizyondaki hallerinle sevdik yanlış bir insansın” diyen takipçisine “Oturun bebeler dizilerinizi izleyin, kendinize hakaret ettirmeyin. Damarınızdaki asil kanın hakkını verin vermeyenin de bu sayfada ve her türlü ortamda hakkını bizzat veririz. Akıllı olun” diyerek tehdit etmişti.