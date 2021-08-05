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Mega yangın fırtınası! 'Türkiye olarak ilk kez böyle bir tecrübe yaşıyoruz...'
Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Türkiye’nin bir ‘yangın depremi’nin içinde olduğunu belirten, yaşanan felaketi ise “Ormanların 17 Ağustos’u” olarak tanımlayan Prof. Dr. Ali Kavgacı, “Bundan sonraki süreçte belli periyotlarda böylesi büyük yangınları mutlaka yaşayacağız. Ormanları korumak için yeni strateji ve uygulamaları hayata geçirmemiz şart” dedi.