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Meedo'nun Şeyma Subaşı'na aldığı hediyelerin faturaları ortaya çıktı!
Ünlü fenomen Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcı olduğu için ayrılmıştı. Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na aldığı hediyelerin faturaları ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifini kabul ettikten kısa bir süre sonra ilişkisini noktalamıştı.