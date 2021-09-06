Medyada kadın güç birliği...

Kurucusu, yayın kurulu, genel yayın yönetmeni ve neredeyse tüm yazar kadrosu kadınlardan oluşan haber platformu yayın hayatına başladı. İş insanı ve hukukçu Merve Öztopaloğlu tarafından kurulan haber platformu, “tarafların gerçekleriyle değil vatandaşın yararını gözeterek haber yapma görevine talip.”

Aynı zamanda Topaloğlu Vakfı Başkanı da olan Merve Öztopaloğlu’nun kurduğu dijital gazete “muhalif.com.tr”nin Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Göçen. Yayın Kurulu’nda ise Leyla Emeç Tavşanoğlu, Aslı Öymen, Fatma Çiğdem Aydın ve Merve Öztopaloğlu yer alıyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni koltuğunda da Gülru Çongar Gezen oturuyor. Kendilerini “olması gerektiği gibi haber yapan internet sitesi” olarak tanımlayan muhalif.com.tr’nin kurucusu Öztopaloğlu, “Neden gazetecilik?” sorusunun cevabını şöyle veriyor:“Türkiye’de her alanda yeni ve genç bakışa ihtiyaç var. Teknoloji ilerliyor, dünya değişiyor, insanlar objektif platformları arıyor. Yeni nesil dayatmaları reddediyor, kendi analiz ederek karar vermek istiyor. Çok şey istemiyorlar zaten. Her birimiz için olması gereken bu. Ülkemizde medyanın en büyük sorunu sektörün başka işlerin yanında bir güç ve ek iş olarak görülmesi. Sadece medyaya iş yapan başarılı iş insanı sayısı çok az. Kurumsal bir yapıda gazetecilerin iş güvenliğini sağlayan, kalemlerine özgürlük veren, gençlere olanak sağlayan, yol açan kurumlar eksik sektörde. Bunu sağlarsak özlediğimiz haberciliğe kavuşacağımız kanaatindeyim. Özetle sorun gazetecilerde değil, genç, geçimini gazete patronluğu ile sağlayan yeni nesil patronların olmamasında! Gazetecilik tanımı yeniden tartışılmalı, gazeteci, programcı, yazar ayırımı gerekirse yeniden yapılmalı.”

“Tesadüf değil tercih”

“Haber vereceğiz, ayna olacağız” diyen Öztopaloğlu, platformun neredeyse tamamının kadınlardan oluşmasının ise bir tercih olduğunu şöyle açıklıyor:

“İşimin başında olacağım. Projeye başladığımızda seçkin bir yayın kurulu olmazsa olmazımdı. Şarttı. Yayın kurulumuzun tamamı ve yönetim kadromuz kadın ağırlıklı farkındayım. Tesadüf mü? Muhalif.com.tr tesadüfleri sadece haber yakalarken sever diyebilirim. Öte yandan internet gazeteciliği yapıyoruz ve herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetmeden kıymetli kalemleri bünyemize dahil ettik. Edeceğiz de.”

“Taraf değiliz”

Öztopaloğlu, yayın çizgisine ilişkin ise şunları söylüyor:“Kimsenin tarafında ya da karşısında değiliz. Bir manifestomuz var ve her satırına değer veriyoruz. Milli değerlerimiz kırmızı çizgimiz. İktidar ya da muhalefet değişebilir ama halkın yararına olacak icraatlar değişmez. Eksik ya da yanlış gördüğümüzde eleştirmekten çekinmiyoruz. Tarafların gerçekleriyle değil vatandaşın yararını gözeterek haber yapma görevine talip olduk. Doğruların değer gördüğü, yanlış olanın eleştirildiği sade ve net bir anlayış koymak istiyoruz. Tahmin edilenin aksine ismimiz taraf olmamaktan geliyor. Özetle, halkın yanlış bilgilendirilmesine muhalifiz.”

“Kadın İçin Taşıyoruz” projesine ödüller

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, uluslararası düzeyde sınırlarını genişletmeyi sürdürürken, dünyanın en itibarlı ödül programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde “Yılın İletişim/PR Kampanyası” kategorisinde bronz ödülle onurlandırıldı. “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ayrıca sektörde 27 yıldır aylık olarak yayınlanmakta olan ve en prestijli yayınlardan biri olarak kabul edilen UTA Lojistik Dergisi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektörel birlik ve derneklerin katılımıyla 25-26 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul ’da gerçekleştirilen 6. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde de, “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünün sahibi oldu.

Daha güçlü kadınlar

Projenin başarılarını daha da yukarıya taşımayı amaçladıklarını belirten DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, “Kadın için Taşıyoruz” projesi ile ilgili olarak şöyle konuştu:“DFDS olarak, Avrupa ’nın en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden biri konumundayız. Bu gücümüzü girişimci kadınların hizmetine sunarak, kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için kıymetli bir destek verdiğimize inanıyoruz. Projemizin Türkiye’de ve uluslararası alanda aldığı ödüller motivasyonumuzu güçlendiriyor. ‘Kadın İçin Taşıyoruz’ projemizi daha büyük başarılara ‘taşımayı’ amaçlıyor, kadınların iş hayatında ve ekonomik hayatta daha güçlü olarak yer almasını destekliyoruz.”

Uluslararası destek