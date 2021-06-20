Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Yatırımcı, "Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz hisse fiyatı belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor. İşte Meditera halka arz süreci ile ilgili merak edilenler...

Halka arzlar 2021 yılında da büyük ilgi görüyor. Yatırımcı yeni halka arzlar ile ilgili bilgileri araştırırken şirketlerden halka arz süreçleri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandığı bildirildi. Peki, Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? Meditera halka arz talep toplama tarihi belli oldu mu? İşte Meditera halka arz ile ilgili detaylar...

MEDİTERA HALKA ARZ HİSSE FİYATI BELLİ OLDU MU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni bir halka arz başvurusuna onay verdi.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini 27 milyon TL'den 34 milyon TL'ye bedelli olarak 7 milyon artıracak halka arz için 28 TL'lik fiyat belirlendi.

MEDİTERA HAKKINDA

1983 yılında kurulan şirket anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal ürünleri üretiyor.

Ayrıca, şirket iştiraklerinden olan ve Internacional Farmacéutica S.A. de C.V. (IFSA) firması ile ortak girişim olarak kurulan S & Mohr firması Türkiye’deki tesislerinde cerrahi sütür, S&Mohr America firması ise Meksika ’daki tesislerinde solunum devreleri ve aksesuarları üretiyor.

Şirket Altech markasıyla ihracat da gerçekleştiriyor.