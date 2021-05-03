Medea komleksi ne demek? Medea kompleksi hastalığı nedir?

Medea kompleksi hastalığı nedir, Medea komleksi ne demek? Eski eşine karşı dava açıp oğulları Kuzey'in velayetini talep eden şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde savcılığa giderek "Çocuğumu bana 10 gündür göstermiyor. Kamera kayıtlarından şüpheli hareketler gördüm" ifadeleri kullanarak Feyza Aktan'ın 'Medea kompleksi' hastası olduğunu iddia etti ve ekledi. Deniz, "Benzer durumlar yaşayanlar lütfen bu medea kompleksini internetten, youtube'dan okuyup izleyip araştırın. Türkiye, bu hastalığa kapılmış kişiler yüzünden enkaz çocuklar ülkesine döndü" dedi.

Medea komleksi nedir?

“Boşanmada Kötü Niyetli Anne Sendromu” olarak adlandırılan Medea kompleksi, klinik ve yasal vakalardaki intikamcı ebeveyn örneklerinden ortaya çıkmıştır. Sıklıkla kadınlarda görülen kötü niyetli davranışlardır. Amaç, çocukları babalarına yabancılaştırarak eski eşi cezalandırmak ve ondan intikam almaktır. Çocuklarına babalarını kötüleyerek ondan uzaklaşmalarını sağlamak için çocuklarını babalarına karşı kışkırtmaya, yabancılaştırmaya ve iletişim kurmalarını ve görüşmelerini engellemeye çalışırlar.

Medea kompleksi hastalığı Yunan mitolojik fiürü Medea’dan geliyor

Bir annenin, boşandığı eşinden intikam almak için kasıtlı ve art niyetli bir şekilde eski eşine zarar vermeyi amaçladığı Kötü Niyetli Anne Sendromunun en aşırı hali annenin çocuklarını öldürmesidir. Bu isim, eşi Jason onu daha genç bir kadın için terk ettiğinde kendi çocuklarını kasıtlı olarak öldüren Yunan mitolojik figürü Medea’dan geliyor.

Medea, Jason’a o kadar delicesine aşıktır ki, Altın Post’u koruyan kendi babası Kral Aeetes’i kandırır ve Jason’ın Altın Post’u çalabilmesi için kendi kardeşini öldürür. Jason, başka bir prensesle evlenmek için Medea'dan ayrılır. Medea intikamını planlar. Medea, geline güzel bir cüppe ve çelenk hediye eder. Jason’ın yeni gelini hediyeleri taktığında, kafası ve bedeni alev alır ve korkunç, acılı bir ölümle yaşamı son bulur. Medea daha sonra kılıcını alır ve iki çocuğunu öldürür.