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Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 22:42 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 23:01

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.


TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurulda, Ermenistan'ın  Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup  başkanvekillerinin imzasını taşıyan ortak açıklamayı okudu.
 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin  12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı  şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:
 
"Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve  çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen  saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya’da  kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.
 
Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında  uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ  ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü  çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz.
 
Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal  ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.
 
İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın  savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla toprak bütünlüğünü  yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir.
 
Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan  halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce  iyileşmesini diliyoruz."
 
Bildirinin okunmasının ardından Genel Kurul salonunda bulunan  milletvekilleri alkışlarla destek verdi.
 
  

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