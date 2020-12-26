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Meclis'te yumruklu kavga!

Meclis'te yumruklu kavga! TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç  başkanlığında toplandı. 
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