Meclis'te korona alarmı! Sayısı 100'e çıktı...

Artan koronavirüs vakaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündemde. Genel Kurul çalışmaları, aynı zamanda Plan Bütçe Komisyonu toplantıları nedeniyle yılın en yoğun günlerini geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde virüs önlemlerinin arttırılmasın kararlaştırıldı.
Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde Pazartesi gününden itibaren HES Kodu uygulamasına geçilecek. Mİlletvekillerinin ziyaretçileri Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu talep edebilecek. Randevu verilen ziyaretçilere girişte HES Kodu doğrulaması yapılacak ve “Risksiz” bilgisi ardından girişine onay verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı girilmiş olan randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES Kodu doğrulaması yapılacak.
Bu arada Meclis Sağlık Komisyonu da Recep Akdağ Başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplantı ve o toplantıda , Meclis’te Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirleri masaya yatırıldı.Toplantıda öneriler de gündeme geldi. Meclis restoranlarının kapatılması sadece kapalı olarak servis yapılması, çay servisinin kaldırılması, seçim bölgelerine giden vekillere dönüşte test yapılması, çalışma saatlerinin kısıtlanması önerildi.Ayrıca Meclis'te tansiyonun yükselmesine yol açtığı tartışma yaratan düzenlemelerin de meclis gündemine getirilmemesi istendi. Genel Kurul ve komisyonlarda konuşmaların maskeli yapılması da öneriler arasındaydı. Toplantıda her parti grubundan bir temsilcinin yer aldığı bir “Kovid-19 Heyeti” oluşturuldu. Heyet TBMM’de alınması gereken önlemlere ilişkin bir mutabakat metni hazırlayacak.